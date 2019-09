Prozesse : Beginn des Prozesses um Tod von Leonie: Angeklagter schweigt

In Torgelow erleidet die sechsjährige Leonie einen gewaltsamen Tod. Der Stiefvater steht vor Gericht, weil er das Kind so schwer misshandelt haben soll, dass es an den Folgen starb. Bislang hat er das bestritten. Im Prozess will er zunächst nicht aussagen.

von dpa

24. September 2019, 11:04 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat der Angeklagte zum Prozessauftakt geschwiegen. Der Anwalt des unter anderem wegen Mordes durch Unterlassen angeklagten Stiefvaters von Leonie kündigte aber an, dass sein Mandant am 25. Oktober aussagen wolle.

Leonies 28-jährigem Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen in sieben Fällen vorgeworfen. Er soll Leonie schwer misshandelt und keine medizinische Hilfe geholt haben, um nicht aufzufliegen. Das Kind starb unter anderem an schweren Kopfverletzungen und war am 12. Januar tot in der Wohnung der Familie gefunden worden.

Der Stiefvater, der am 12. Januar die Retter informierte, bestreitet eine Schuld. Er gab an, das Mädchen sei eine Treppe hinuntergefallen und an den Folgen gestorben. Auch der kleinere Bruder des Mädchens soll misshandelt worden sein. Ein Urteil wird Ende November erwartet.