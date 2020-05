Geschichte : Beflaggung an allen öffentlichen Gebäuden am Europatag

Anlässlich des Europatages werden am Samstag alle öffentlichen Gebäude Mecklenburg-Vorpommerns beflaggt. «Gerade in der aktuellen Corona-Krise merken wir, wie stark wir uns an diese Errungenschaften gewöhnt haben und wie sehr sie uns derzeit fehlen», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) in einer am Freitag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

von dpa

08. Mai 2020, 13:52 Uhr

Die Krise zeige jedoch auch, was Europäische Solidarität leisten könne. «Alleine können wir eine Pandemie nicht besiegen und die Wirtschaft nicht wieder aufbauen. In der Corona-Krise, und auch danach, können wir nur gemeinsam Erfolg haben», betonte Caffier.

Der Europatag erinnert an die Erklärung des damaligen französischen Außenministers Robert Schuman am 9. Mai 1950, also vor genau 70 Jahren. Damals schlug er die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlindustrie der einstigen Kriegsgegner Frankreich und Deutschland vor. Die sogenannte Montanunion gilt als Urzelle der EU.