Landtag : Beauftragter fordert Öffnungen: „Mehr Freiheit ist möglich“

Mecklenburg-Vorpommerns Bürgerbeauftragter Matthias Crone fordert mutigere Öffnungsschritte im Nordosten.

Schwerin | Angesichts sinkender Infektions- und steigender Impfzahlen sei mehr Freiheit möglich, erklärte er am Montag in Schwerin. Konkret forderte Crone schnellere Schritte bei der Wiederaufnahme des Schulunterrichts, großzügigere Einreisemöglichkeiten und eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Der Regelbetrieb an den Schulen müsse umgehend auch für die ...

