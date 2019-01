Geschichte : Beate Schlupp warnt vor Verrohung der Gesellschaft

Mecklenburg-Vorpommerns Landtags-Vizepräsidentin Beate Schlupp hat vor einer Verrohung der Gesellschaft gewarnt. Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus (am 27. Januar) sagte Schlupp bei einer Gedenkstunde des Parlaments im Schweriner Schloss am Dienstag laut Mitteilung, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten ihren Anfang in der schrittweisen Verrohung der damaligen deutschen Gesellschaft genommen hätten.

von dpa

22. Januar 2019, 18:07 Uhr

«Die Verbrechen des Nationalsozialismus begannen nicht erst damit, dass Menschen in Vernichtungslagern mit Gas getötet wurden», sagte sie. «Die Verbrechen begannen mit einer schrittweisen Verrohung der deutschen Gesellschaft: Zuerst in der Sprache, dann durch Taten.» Aus Intoleranz und Ausgrenzungen eines «Wir gegen Die» seien Hass und Gewalt geworden. Zu viele Menschen hätte weggeschaut oder gedacht, sie seien nicht betroffen - bis es zu spät gewesen sei.

Seit 1996 gedenkt Deutschland am 27. Januar der Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das deutsche Vernichtungslager Auschwitz.