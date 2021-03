Beach-Volleyball : Beachvolleyball: Tourdaten stehen, Zuschauer sollen kommen

Die German Beach Tour des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) will in diesem Sommer mindestens fünfmal im Norden Station machen.

Frankfurt am Main | Wie der Verband dazu am Donnerstag mitteilte, stehen vor den deutschen Meisterschaften vom 2. bis 5. September in Timmendorfer Strand die Turniere auf Fehmarn (9. bis 11. Juli), in Kühlungsborn (16. bis 18. Juli), St. Peter-Ording (30. Juli bis 1. August) und Hamburg (19. bis 22. August) auf dem Programm. Gestartet wird die Beach Tour vom 18. bis 2...

