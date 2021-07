Fußball : Beachsoccer-Team erreicht K.o.-Runde beim Winners Cup

Das Beachsoccer-Team der Rostocker Robben hat beim Euro Winners Cup in Nazare (Portugal) die Runde der besten 32 Mannschaften erreicht.

Nazaré | Nach dem 9:2-Auftaktsieg gegen Bemannia FC aus Schweden am Dienstag und der nachfolgenden 1:3-Niederlage gegen BSC Nistru aus Moldau gelang den Rostockern am Mittwoch im entscheidenden Spiel ein 5:4 nach Verlängerung gegen das belgische Newteam Beach Soccer Brussels. Dabei holten die Robben in der regulären Spielzeit einen 1:3-Rückstand auf. Mit de...

