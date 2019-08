Volleyball : Beach-Volleyball-Serie macht wieder in Zinnowitz Station

Die Beach-Volleyball-Serie schlägt wieder am Strand von Zinnowitz auf. Von Freitag bis Sonntag gehen bei der ranghöchsten deutschen Turnierserie nach Veranstalterangaben am Sportstrand des Ostseebades auf der Insel Usedom jeweils 16 Frauen- und Männerteams an den Start. Die Finals des mit 30 000 Euro dotierten dreitägigen Kräftemessens finden am Sonntag ab 12.15 Uhr statt.

von dpa

07. August 2019, 11:58 Uhr

Bei den Männern sind die Zwillinge Bennet und David Poniewaz aus Schüttorf, die bereits drei Saisonsiege zu Buche stehen haben, favorisiert. Die Vorjahressieger Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms aus Hameln fehlen wegen der parallel stattfindenden Europameisterschaft. Bei den Frauen spielen die Siegerinnen von 2019 Anna Behlen und Sarah Schneider (Hamburg) mit neuen Partnerinnen.

Zinnowitz ist die vorletzte Station der acht Turniere umfassende Serie. Das Finale findet vom 16. bis 18. August in Kühlungsborn statt. Zuvor waren Münster, Düsseldorf, Nürnberg, Dresden, Fehmarn und St. Peter-Ording Austragungsorte.