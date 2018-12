Wirtschaftspolitik : Bauwirtschaft will mehr öffentliche Aufträge

von dpa

07. Dezember 2018, 14:20 Uhr

Die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist nach eigenen Angaben in der Lage, dringend nötige Sanierungsarbeiten an Straßen, Brücken und Schulen rascher auszuführen als bisher. Doch würden sinkende Investitionsquoten und schleppende Bearbeitung der Bauvorhaben in den Behörden das Tempo bremsen. «In der Branche macht sich zudem der Eindruck breit, dass im Finanzministerium Aufträge auf Wiedervorlage gelegt werden, weil man auf sinkende Baupreise hofft», sagte Sven Müller von der Vereinigung der Unternehmensverbände (VU), die am Freitag auf Schloss Hasenwinkel (Nordwestmecklenburg) ihre Jahresversammlung abhielt. Etwa 20 der 35 Mitgliedsverbände seien dabei vertreten gewesen, viele aus der Bauwirtschaft. Das Thema Digitalisierung habe in der Debatte mit Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Den Unternehmen sei aber wichtig, dass beim Anschluss an das schnelle Internet Transparenz gewahrt wird und vergleichbare Kriterien bei der Bemessung der Anschlussbeiträge gelten.