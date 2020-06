Konjunktur : Bauwirtschaft in MV mit deutlichem Auftragsplus

Die Corona-Krise hat die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern weit weniger getroffen als die meisten anderen Branchen. Wie aus der am Freitag in Schwerin vom Landesbauverband veröffentlichten Statistik hervorgeht, sorgten Aufträge der öffentlichen Hand dafür, dass im coronageprägten Monat April das Umsatzminus zum Vorjahresmonat mit 7,4 Prozent vergleichsweise moderat ausfiel. Der Wohnungsbau ging um 30,6, der Wirtschaftsbau um 4,5 Prozent zurück. Der öffentliche Bau hingegen legte um 9,9 Prozent zu. Die Baufirmen mit 20 und mehr Beschäftigten erzielten im April Umsätze von insgesamt 133 Millionen Euro.

Die zuvor schon gut gefüllten Auftragsbücher sorgten dafür, dass die Baubranche im Nordosten gut in das Jahr 2020 startete. Die Umsätze in den ersten vier Monaten summierten sich auf 492 Millionen Euro. Das entsprach einem Zuwachs von knapp 10 Prozent, und das, obwohl die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden zurückging.

Die Investitionsoffensive von Bund, Land und Kommunen lässt die Bauwirtschaft auch optimistisch in die Zukunft schauen. Von Januar bis April vergab die öffentliche Hand Aufträge im Umfang von 270 Millionen Euro. Das waren fast 70 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Allein im April verdreifachte sich die Auftragssumme zum Vorjahresmonat fast. Auch die Wirtschaft legte bei der Auftragsvergabe zu, während der Wohnungsbau ein kräftiges Minus ausweist.

Bis Ende April gingen bei den Firmen Aufträge im Gesamtvolumen von 542 Millionen Euro ein. «Insgesamt sind die Auftragseingänge mit einer Steigerung von 25,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein Hoffnungsschimmer für die Branche. Es ist offensichtlich, dass sich die Coronakrise zum genannten Zeitpunkt nicht so signifikant wie befürchtet ausgewirkt hat», konstatierte der Landesbauverband in seiner Mitteilung.