Bau : Bauwirtschaft im Nordosten hofft auf weiter gute Geschäfte

Die Corona-Krise hat die Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen bislang kaum beeinträchtigt.

Schwerin | Am heutigen Mittwoch will der Branchenverband in Schwerin Bilanz für das Jahr 2020 ziehen und einen Ausblick auf die zu erwartenden Geschäfte im neuen Jahr geben. Eine wachsende Zahl von Genehmigungen im Wohnungsbau und staatliche Investitionsprogramme zur Überwindung der Pandemiefolgen schüren die Hoffnung der Branche auf eine hohe Auslastung der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.