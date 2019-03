Bau : Bauwirtschaft beklagt zögerliche öffentliche Hand

Mit der Bauwirtschaft geht es seit Jahren kräftig nach oben. Doch ist die Branche in Mecklenburg-Vorpommern mit 5 Prozent Zuwachs nicht zufrieden. In anderen Bundesländern ist das Plus zweistellig. Da will man auch hin - vorrangig mit Hilfe der öffentlichen Hand.

von dpa

28. März 2019, 16:22 Uhr

Eine zögerliche öffentliche Hand hat nach Ansicht des Landesverbandes der Bauwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern eine noch bessere Bilanz für das Jahr 2018 vermasselt. Mit 5,4 Prozent sei das Umsatzplus zum Vorjahr bei den Betrieben mit 20 und mehr Beschäftigten deutlich geringer ausgefallen als in anderen Bundesländern, wo meist zweistellige Zuwachsraten erzielt worden seien. «Es wird viel angekündigt. Aber bis Aufträge ausgelöst werden und Geld fließt, vergeht noch immer viel zu viel Zeit», beklagte Verbandspräsident Rainer Bauer am Donnerstag in Schwerin.

Der vorgelegten Baustatistik zufolge erzielten die Firmen mit 20 und mehr Beschäftigten im Vorjahr mit Aufträgen von Bund, Land und Kommunen Umsätze von 561 Millionen Euro. Das waren 18,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Wirtschaftsbau wuchs um 7,7 Prozent, der Wohnungsbau hingegen schrumpfte um 10,5 Prozent.

Die in dieser Statistik erfassten 230 mittleren und größeren Unternehmen kamen zusammen auf einen Umsatz von 1,47 Milliarden Euro. Das waren 76 Millionen Euro mehr als im Jahr 2017. Die landesweit 990 kleineren Baufirmen mit weniger als 20 Mitarbeitern eingerechnet, summiert sich der Umsatz im Bauhauptgewerbe Mecklenburg-Vorpommerns auf rund 2,4 Milliarden Euro, nach knapp 2,2 Milliarden im Jahr 2017.

Die insgesamt gute Auftragslage führte laut Bauer auch zu einem kräftigen Beschäftigungsplus auf nunmehr 17 100 Bauleute. «Zehn Prozent mehr Beschäftigte in Zeiten des Fachkräftemangels zeigen, dass unsere Branche an Attraktivität gewonnen hat», sagte Verbandsvize Thomas Maync. Deutlich gewachsene Löhne bewegten viele Fachleute zur Rückkehr in ihre Heimat.

Trotz des jüngsten Zuwachses bei öffentlichen Investitionen sieht Bauer bei Land und Kommunen noch großen Baubedarf. «Vieles wurde auf die lange Bank geschoben. Das Geld auf dem Konto zu bunkern bringt aber weder reparierte Straßen noch bessere Schulen»», sagte er. Die vom Land angekündigte Investitionspauschale von jährlich 150 Millionen Euro für die Kommunen, zeige dass der Stau nun endlich abgearbeitet werden solle. Wie dies am besten zu machen ist, solle beim Landesbautag am 5. April in Rostock mit Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) besprochen werden. Dieser habe sein Kommen zugesagt.

Angesichts der niedrigen Zinslasten bringe es dem Land mehr, Etatüberschüsse zu investieren statt damit Schulden abzubauen, machte Bauer seine Haltung schon deutlich. Mehrfach aufgeschobene Projekte würden für den Staat zudem immer teurer, weil die Baupreise nach oben gingen. «Die öffentliche Hand wünscht sich Preise wie vor fünf Jahren, wird sie aber nicht bekommen», erklärte Bauer unter Hinweis auf gestiegene Lohn- und Materialkosten.

Der Verbandschef mahnte Land und Kommunen, frühzeitig Aufträge auszuschreiben und nicht bis Mai zu warten. Zudem beklagte er lange Bearbeitungszeiten für Bauanträge in den Bauämtern und überbordende Bürokratie. Er regte ähnliche Regelungen wie Anfang der 1990er Jahre etwa mit dem Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz an, um Bauprojekte schneller und effizienter umsetzen zu können.