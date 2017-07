Verkehr : Baustart für weiteren Teil der A14 nach Norden

In Sachsen-Anhalt beginnen Mitte August die Bauarbeiten für einen weiteren Teil der Autobahn 14 von Magdeburg nach Schwerin. Südlich von Dolle (Landkreis Börde) wird der symbolische erste Spatenstich für den 8,5 Kilometer langen Autobahnabschnitt von Colbitz nach Tangerhütte gesetzt. Dies kündigte Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) am Dienstag in Magdeburg an. Gut 72 Millionen Euro soll der Streckenabschnitt kosten. Ziel ist laut Webel, dass die A14 in Richtung Norden 2022 durchgängig befahren werden kann.