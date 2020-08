Kommunen : Bauschutt und Altreifen besonders häufig illegal entsorgt

Unter den illegalen Müllablagerungen in Mecklenburg-Vorpommern finden sich häufig Baustellenabfälle und Altreifen. Das betrifft insbesondere die Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Rostock, Mecklenburgische Seenplatte und Nordwestmecklenburg, wie eine dpa-Umfrage in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern ergab.

von dpa

16. August 2020, 09:26 Uhr