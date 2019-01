Agrar : Baumkuchen und Wild: Aussteller auf Grüner Woche zufrieden

Schon vor dem Abschluss der Grünen Woche in Berlin hat Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein positives Fazit für die 70 Aussteller des Landes gezogen. «Die Grüne Woche bleibt ein absoluter Besuchermagnet», sagte er am langen Messefreitag, an dem die Hallen bis 20 Uhr geöffnet sind. Bislang hätten sich etwa 300 000 Gäste ein Bild von den Trends und Traditionen im Bereich Nahrungs- und Genussmittel gemacht.

von dpa

25. Januar 2019, 16:24 Uhr

An der Mecklenburg-Vorpommern-Halle schätzen die Gäste nach seinen Worten die enge Verbindung zwischen Land- und Ernährungswirtschaft, Gastronomie und Tourismus. Viele Besucher suchten nach Produkten, die sie etwa aus dem Urlaub kennen, die ihnen schmecken und mit denen sie schöne Erinnerungen verbinden. Das Land habe tolle Unternehmen, die einzigartige Produkte herstellen, sagte der Minister. Dazu gehöre der Ivenacker Baumkuchen der Familien-Konditorei Komander aus Grammentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nach deren Angaben lief das Messegeschäft diesmal besonders gut. Im nächsten Jahr werde der Stand vielleicht größer sein.

Auch die Anbieter von Wildprodukten zeigten sich zufrieden. Es hätten sich viele Geschäftskontakte ergeben, sagte Dirk Klüdtke von der Wildmanufaktur GmbH & Co KG aus Dobbertin. Im Land bieten derzeit 58 Unternehmen Wildfleisch an. Sie verkaufen frisches Wildbret oder verarbeiten es weiter, etwa zu Salami. Im Jagdjahr 2017/18 lieferten die Jäger im Land knapp 5000 Tonnen Wildfleisch, im Jahr zuvor knapp 4000 Tonnen, etwa 70 Prozent davon sind Schwarzwild.