Wetter : Baum stürzt auf fahrendes Auto

Sturmböen haben in der Nähe von Schwerin einen Baum auf ein fahrendes Auto stürzen lassen. Der 45 Jahre alte Fahrer und seine beiden Begleiter blieben am Dienstag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige sei auf der Bundesstraße 104 in Richtung Rampe gefahren, als der Baum abbrach und auf die Motorhaube fiel. Am Auto sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Auch an anderen Orten im Westen Mecklenburg-Vorpommerns richteten Sturmböen Schäden an. Äste und Bäume brachen ab, Schilder und Zäune stürzten um.

von dpa

01. Mai 2018, 18:29 Uhr

In einem Kanal zwischen dem Fleesen- und Kölpinsee geriet ein Sportboot in Not, als es vermutlich nach einem Bruch der Antriebswelle gegen eine Mole gedrückt wurde. Es kam zu einem Wassereinbruch, wie die Wasserschutzpolizei in Waren mitteilte. Beamte brachten den Bootsführer, dessen Frau und einen Hund mit einem Schlauchboot nach Jabel.