Agrar : Baum ist neuer Chef der Landesforstanstalt

Der Forstingenieur Manfred Baum ist neuer Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Der Verwaltungsrat entschied am Freitag nach jahrelangem Rechtsstreit über die Besetzung der Stelle, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Die Entscheidung stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Minister als Aufsichtsbehörde.

von dpa

02. März 2018, 13:06 Uhr

Der Chefposten war im März 2015 turnusmäßig bundesweit ausgeschrieben worden. In der Auswahl waren zuletzt Amtsinhaber Sven Blomeyer und der Leiter des Forstreferats im Agrarministerium, Manfred Baum. Bei einem Eignungstest und einem Auswahlgespräch setzte sich Baum durch. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsrates reichte Blomeyer im November 2015 Konkurrentenklage beim Verwaltungsgericht in Greifswald ein. Das Gericht kam im September 2017 zu der Auffassung, dass im Bewerbungsverfahren Fehler gemacht wurden, bestätigte das Verfahren aber grundsätzlich. Der unterlegene Bewerber zog seine Bewerbung daraufhin zurück, so dass eine Wiederholung des Auswahlverfahrens nicht erforderlich war.