Bau : Baukonjunktur dreht im August ins Plus

von dpa

22. Oktober 2018, 17:05 Uhr

Die Baukonjunktur ist nach Angaben des Branchenverbands im August endlich angesprungen. «Zum ersten Mal in diesem Jahr verzeichnen die Bauunternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,1 Prozent», sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bauverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Jörn-Christoph Jansen, am Montag in Schwerin über die ersten acht Monate dieses Jahres. Im August habe der Umsatz 28,7 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen und die konjunkturell negative erste Jahreshälfte ausgeglichen. Insbesondere im Wohnungsbau sei ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen.