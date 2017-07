Notfälle : Baugerüst stürzt um und beschädigt vier Autos

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Ein umgestürztes Baugerüst hat in Greifswald vier Autos beschädigt. An drei Wagen entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wurde auf etwa 76 000 Euro geschätzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Das Gerüst reichte bis zur sechsten Etage eines Mehrfamilienhauses. Es sei am Dienstag vermutlich wegen starker Windböen eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr und eine Gerüstbaufirma beseitigten die eingestürzten Teile.

erstellt am 26.Jul.2017 | 07:57 Uhr