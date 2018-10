Bundesrat : Bauernverband: MV muss im Bundesrat Wolfs-Antrag zustimmen

Der Landesbauernverband Mecklenburg-Vorpommern hat die Landesregierung aufgefordert, am Freitag im Bundesrat einem Antrag zum Umgang mit dem wachsenden Wolfsbestand zuzustimmen. Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen wollen, dass die Bundesregierung ein Konzept erarbeitet, das auch die Jagd auf die Tiere ermöglicht. Verbandsvize Manfred Leberecht sagte am Donnerstag: «Wir Weidetierhalter hätten uns gewünscht», dass sich auch Mecklenburg-Vorpommern aktiv an der Ausarbeitung des Antrags beteiligt hätte.

von dpa

18. Oktober 2018, 11:02 Uhr

Der Wolf beeinflusse das Leben der Landmenschen auf vielfältige Weise. Der Bauernverband bezweifelt, dass der strenge Schutzstatus für den Wolf noch angemessen ist. Der Status werde bisher alle sechs Jahre überprüft. Das sei angesichts der Entwicklung nicht oft genug. 2011 habe es in Deutschland noch 12 Wolfsrudel, 6 Paare und 4 Einzeltiere gegeben, 2017 waren es 56 Rudel, 19 Paare und 2 Einzeltiere mit insgesamt 215 Welpen.

In dem Antrag wird auch eine Änderung der Förderbedingungen verlangt: Bisher können laut EU-Recht nur 80 Prozent der Kosten für Schutzmaßnahmen gefördert werden. Die Bundesregierung solle in Verhandlungen mit der EU-Kommission versuchen, die vollständige Kostenübernahme durchsetzen. Leberecht mahnte, die Weidetierhaltung könne verloren gehen, wenn es nicht gelinge, die Tiere zu schützen. Die Weiden und offene Landschaften seien auch Lebensraum für Bodenbrüter, Insekten und viele andere Arten.