Agrar : Bauernverband fordert Maßnahmen gegen Problemwolf

Der Landesbauernverband Mecklenburg-Vorpommern fordert Maßnahmen gegen den «Problemwolf» aus der Region Ramin (Kreis Vorpommern-Greifswald). Die bisherige Entscheidung des Schweriner Agrarministeriums, das Raubtier nicht zu fangen oder zu schießen und stattdessen den Zaun des Solarparks zu verstärken, «ist ein Witz», sagte der Präsident des Verbandes Detlef Kurreck am Dienstag am Rande des Bauerntages in Pasewalk. Der Wolf soll im Oktober trotz Schutzzaun mindestens neunmal in Solarpark eingedrungen sein und dort 35 von rund 100 Schafen getötet haben, sagte Schafhalter Theo Seiter.