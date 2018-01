Agrar : Bauernverband erwartet erneut unterdurchschnittliches Jahr

Für die Landwirte in Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich erneut ein schwieriges Jahr ab. Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck will am heutigen Dienstag in Schwerin über die Situation in der Landwirtschaft informieren. Themen sollen auch die Afrikanische Schweinepest und der Wolf sowie die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik sein.