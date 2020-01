Agrar : Bauernprotest mit Traktoren: Verkehrsbehinderungen erwartet

Seit Monaten wehren sich die Bauern in Deutschland gegen das Agrarpaket des Bundes mit schärferen Umwelt- und Tierschutz-Auflagen. Nach der bundesweiten Protestaktion im vorigen Herbst tragen die Landwirte ihren Unmut erneut auf die Straßen.

von dpa

17. Januar 2020, 06:38 Uhr

Die nächste Protestwelle der Bauern rollt heute nachmittag durch Mecklenburg-Vorpommern. Die Landwirte aus dem Nordosten beteiligen sich an deutschlandweiten Aktionen gegen das Agrarpaket des Bundes. Tausende Bauern wollen nach Angaben der Initiatoren mit Traktor-Konvois ihren Forderungen nach Rücknahme der strengeren Vorgaben etwa zum Arten- und Trinkwasserschutz Nachdruck verleihen.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit weitreichenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Autofahrer müssten sich auf zeitweilige Straßensperrungen und Staus auf wichtigen Bundes- und Landesstraßen einstellen, hieß es. Die Traktor-Konvois könnten nicht überholt werden.

Nach Angaben der Veranstalter von der Initiative «Land schafft Verbindung» werden die Konvois im Nordosten an vier Orten zu Rundkursen starten. Betroffen sind laut Polizei unter anderem die B106 zwischen Schwerin und Wismar, die B110 zwischen Rostock und Tessin, die B96 zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz sowie die B105 zwischen Stralsund und Greifswald.

Die ostdeutschen Agrarminister hatten sich am Donnerstag auf Einladung von Mecklenburg-Vorpommerns Ressortchef Till Backhaus (SPD) in Berlin getroffen. Sie forderten von EU und Bundesregierung ausreichend Finanzmittel zur Stärkung des ländlichen Raums und zur Finanzierung eines besseren Umwelt- und Tierschutzes durch Landwirte. Gleichzeitig machte Backhaus deutlich, das er Änderungen in der Landwirtschaft für unerlässlich hält, um das Artensterben einzudämmen, die Belastungen des Trinkwassers zu senken und das Tierwohl zu verbessern.