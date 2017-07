Energie : Bauern lehnen Ackerflächen als Ausgleich für Gasleitung ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Neubrandenburg/Stralsund/Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Bauern haben zum Abschluss des Nord Stream 2-Anhörungsverfahrens ihren Widerstand gegen die Umwandlung von Acker- in Grünland als Umweltausgleich bekräftigt. Kompensationsmaßnahmen für einen Eingriff im Wasser - wie im Fall der zweiten Gasleitung durch die Ostsee - sollten auch im Wasser durchgeführt werden, erklärte der Präsident des Landesbauernverbandes, Detlef Kurreck, am Freitag in Neubrandenburg. Für den Bau der 1200 Kilometer langen Pipeline von Russland nach Deutschland sollten als Umweltausgleich rund 1000 Hektar hochwertiges Ackerland auf Rügen in Wiesen umgewandelt werden. Dagegen protestieren Bauern seit Monaten.

Vor dem Hintergrund des Protestes hatte das Unternehmen Nord Stream 2 einen Teil dieser Pläne nun auf Eis gelegt. Wie ein Sprecher sagte, wird die Maßnahme Mellnitzer-Üselitzer Wiek vorerst zurückgestellt. Damit nehme man Rücksicht auf die agrarstrukturellen Belange. Die Äcker in diesem Gebiet hätten eine besonders hohe Bodenwertigkeit. Die anderen Maßnahmen auf der Insel Rügen - Wreecher See, Lobber See und Ossen - würden in verkleinerter Flächenkulisse und auf Basis der Freiwilligkeit der betroffenen Landeigentümer und Landwirte jedoch weiterverfolgt.

Die geplante Umwandlung von fruchtbaren Ackerflächen in Grünland oder Wald auf Rügen als Kompensation sei «völlig inakzeptabel», betonte Kurreck. Das koste Fläche, was zum Verlust von Wertschöpfung und letztlich Arbeitsplätzen führe. Für Landwirte spiele es dabei keine Rolle, in wessen Eigentum sich diese Flächen befänden.

Der Bau der Gasleitung wird bereits vorbereitet und soll 2018 beginnen. Sie soll weitgehend parallel zur Nord-Stream-1-Trasse gebaut werden, die 2011 in Betrieb ging. Der Bau von Nord Stream 2 stößt im Baltikum und in Polen politisch auf großen Widerstand. Die Gesamtkosten werden auf 9,5 Milliarden Euro beziffert.

Wie das Energieministerium am Freitag mitteilte, haben zum Abschluss der Nord Stream 2-Erörterung Vertreter der polnischen Ostsee-Häfen Stettin und Swinemünde ihre Bedenken gegen den Pipeline-Bau bekräftigt. Laut Mitteilung äußerten sie die Befürchtung, dass mit der Rohrverlegung auf dem Ostseegrund im Bereich eines wichtigen Schifffahrtsweges eine Passage zu den beiden Häfen für Schiffe mit sehr großem Tiefgang langfristig nicht mehr möglich sei. Nord Stream habe jedoch die Forderung zurückgewiesen, die Leitung dort einzugraben, und beteuert, die Leitung werde die Schifffahrt nicht behindern. Kritik an den Umweltplanungen des Investors sei auch von einem Umweltverband und Ministerien aus Polen gekommen.

Dem Bergamt Stralsund und dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) als deutsche Genehmigungsbehörden liegen eigenen Angaben zufolge insgesamt mehr als 200 Stellungnahmen vor. Verbände, Ämter, Fachbehörden und betroffene Bürger konnten bei der einwöchigen, nicht öffentlichen Anhörung Argumente und rechtliche Bedenken nochmals mündlich vortragen.

erstellt am 21.Jul.2017 | 18:46 Uhr