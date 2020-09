Agrar : Bauern haben wieder mehr Azubis: Internat gefordert

Die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern hat 2020 deutlich mehr Auszubildende als in den Vorjahren für sich gewonnen. Wie der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck am Dienstag sagte, haben im September 414 junge Leute ihre Ausbildung begonnen, was mehr als 10 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Das zeige, dass Ausbildungen - wie die zur Fachkraft für Agrarservice - gefragt seien und diese Berufe in Krisenzeiten mehr Zulauf hätten.

von dpa

29. September 2020, 09:13 Uhr