Unternehmen : Baubranche soll staatliche Unterstützung stärker nutzen

von dpa

02. November 2018, 13:55 Uhr

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph hat die Baubranche im Land aufgefordert, staatliche Unterstützungsangebote für Forschung und Entwicklung stärker zu nutzen. «Forschung und Entwicklung im Baubereich sind in Mecklenburg-Vorpommern noch gut ausbaufähig», sagte Rudolph am Freitag auf einer Fachtagung in Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen). 300 Experten aus Bauwirtschaft und Wissenschaft haben dort über Innovationen in der Baubranche diskutiert, teilte das Ministerium mit. Rudolph verwies als Beispiel auf ein Forschungsprojekt einer Baufirma aus der Nähe von Wismar, die zusammen mit dem Rostocker Fraunhoferinstitut für Großstrukturen in der Produktionstechnik und der Hochschule Wismar ein System zur Nachrüstung von Aufzügen in Treppenhäusern entwickelt habe.