Bau : Bauämter genehmigen mehr Wohnungen

von dpa

23. August 2018, 16:23 Uhr

Die Bauämter in Mecklenburg-Vorpommern haben im ersten Halbjahr mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Donnerstag ergingen Baugenehmigungen für 2838 Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Im ersten Halbjahr 2017 waren es 2423 gewesen. Im Juni waren die Bauämter demnach besonders fleißig: Mit 610 Genehmigungen wurde der vorläufige Höchststand in einem Monat in diesem Jahr im Nordosten gemeldet. Die meisten Wohnungen wurden im Landkreis Vorpommern-Rügen genehmigt - mit 636 Appartements sind es mehr als zum Beispiel in Rostock mit 318.