Tourismus : Bau für Elektro-Solar-Fähre für Radler nach Usedom startet

In Stralsund beginnt der Bau einer neuen Elektro-Solar-Fähre für das Stettiner Haff.

Stralsund | Das knapp 15 Meter lange Schiff wird am Dienstag feierlich auf Kiel gelegt, wie die mit dem Bau beauftragte Stralsunder Spezialfirma Ostseestaal am Montag mitteilte. Die Elektro-Solar-Fähre soll vom Spätsommer 2021 an zwischen Kamp (Vorpommern-Greifswald) und Karnin im Süden der Insel Usedom unterwegs sein. Die umweltschonende Verkehrsverbindung so...

