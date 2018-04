Gesellschaft : Basteln an landesweiter Ehrenamtskarte: Ideen gefragt

von dpa

Die landesweit gültige Ehrenamtskarte für Mecklenburg-Vorpommern soll nach dem Willen der Betroffenen an eine wöchentliche Mindestzeit ehrenamtlicher Tätigkeit geknüpft sein und für ein bis zwei Jahre gelten. Das ergab eine Umfrage bei den Ehrenamtsmessen und im Internet. Eine knappe Mehrheit der Befragten sprach sich dabei dafür aus, dass mindestens drei Stunden pro Woche im Ehrenamt für die Zuerkennung der Bonuskarte erforderlich sein sollen. Befürwortet wurde zudem, dass Vereine und Organisationen die Karte für ihre Mitglieder beantragen können. Bei vier Bürgerforen sollen in den kommenden Wochen weitere Ideen zur Ausgestaltung der Ehrenamtskarte zusammengetragen und diskutiert werden. Der erste dieser Fachtag ist für Freitag in Stralsund geplant.