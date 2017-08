Wahlen : Bartsch und Wagenknecht zum Linken-Wahlkampf zu Besuch

Im Rahmen ihrer Wahlkampftour besuchen die Spitzenkandidaten der Linken Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht am Montag den Nordosten. In der Landeshauptstadt wird Wagenknecht zusammen mit dem Schweriner Direktkandidaten André Walther (14.45 Uhr) und danach in Rostock gemeinsam mit Bartsch (16.00 Uhr) sprechen, teilte die Partei mit. Bartsch tritt auch als Direktkandidat für den Wahlkreis Rostock an und tourt vom 26. bis zum 29. August durch Mecklenburg-Vorpommern.