Wahlen : Bartsch und Oldenburg führen Nordost-Linke in Wahlkampf

In einem halben Jahr werden Bundestag und Landtag neu gewählt. In Mecklenburg-Vorpommern an einem Tag. Die Linke im Nordosten formiert ihr Personal für den Wahlkampf und formuliert ihre Ziele.

Demmin | Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern geht mit den Zielen in den Wahlkampf, im September gestärkt in Bundestag und Landtag einzuziehen und die Union in die Opposition zu drängen. „Lasst uns in diese Wahlauseinandersetzung entschlossen und gemeinsam gehen. Wir können in diesem Jahr viel erreichen. Es ist völlig offen, wie die Bundestagswahl und wie die L...

