Parteien : Bartsch mahnt Linke zu Gelassenheit beim Thema «Aufstehen»

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat nach der Gründung der neuen linken Sammlungsbewegung «Aufstehen» für mehr Gelassenheit innerhalb seiner Partei plädiert. Innerlinker Streit sei kontraproduktiv, sagte er am Dienstag in Rostock. Man müsse an der Initiative - maßgeblich vorangetrieben von Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht - nicht alles völlig kritisch sehen. Gleichwohl sei es ein Problem, wenn «Aufstehen» Positionen in der Flüchtlingsthematik einnehme, die innerhalb der Partei nicht mehrheitsfähig seien.

von dpa

04. September 2018, 20:36 Uhr

Mit Blick auf die Linke-Bundestagsfraktion sage Bartsch, man habe nach der Bundestagswahl 2017 keinen guten Start hingelegt und sei bislang nicht vollkommen in Tritt gekommen.