Wahlen : Bartsch hofft auf zweistelliges Ergebnis

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 16:03 Uhr

Mit großem Optimismus blickt der Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, auf den Wahlsonntag. «Wenn das Ergebnis so gut ist wie der Wahlkampf, dann werde ich am Sonntagabend glücklich sein», sagte Bartsch am Samstag in Rostock der Deutschen Presse-Agentur. Ziel für seine Partei sei es, bundesweit ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen und im Kampf um den dritten Platz vor der AfD zu landen. Es habe sich im Bundestagswahlkampf gezeigt, dass die Ausrichtung des Linken-Wahlkampfes auf die soziale Gerechtigkeit richtig war. «Es war das Thema war, das die Menschen am meisten bewegt hat.» Viele hätten Sorge, ob sie dauerhaft die Miete bezahlen oder die Aufwendungen für Pflege und Gesundheit tragen können. Bartsch macht sich im Bundestagswahlkreis 14 Rostock - Landkreis Rostock II Hoffnungen auf das Direktmandat.