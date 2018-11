Kriminalität : Barth: Mutmaßlicher Reichsbürger löst Polizeieinsatz aus

von dpa

30. November 2018, 16:48 Uhr

Ein mutmaßlicher Angehöriger der Reichsbürgerszene hat am Freitagmorgen in Barth einen Polizeieinsatz ausgelöst. Den Angaben zufolge war die Polizei nach mehreren Schüssen alarmiert worden. Der gesamte umliegende Bereich wurde gesperrt. Später sei der 29-jährige, stark betrunkene Mann als wahrscheinlicher Schütze ausgemacht worden. In seiner Wohnung seien neben der benutzten Schreckschusspistole auch mehrere Hanfpflanzen gefunden worden. Gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung vor. Der Mann sei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und sitze nun in Vollstreckungshaft.