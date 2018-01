Kriminalität : Bankangestellte bewahrt Seniorin vor Betrüger

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

11.Jan.2018

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Rostocker Sparkasse hat eine 80-Jährige davor bewahrt, einem Trickbetrüger Zehntausende Euro zu geben. Die Seniorin war am Donnerstag in die Filiale gekommen und wollte die große Summe abheben. Doch die Mitarbeiterin wurde misstrauisch und informierte ihren Chef, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der rief dann die Beamten. Offenbar sei die 80-Jährige auf einen falschen Polizisten reingefallen, der sie unter einem Vorwand aufgeforderte hatte, das Geld abzuheben.