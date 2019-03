Buntes : «Baltic Lights» auf Usedom: Huskyrennen für Welthungerhilfe 

An der Seebrücke von Heringsdorf auf der Insel Usedom ist am Samstag das Schlittenhunderennen «Baltic Lights» zugunsten der Welthungerhilfe gestartet. Der Fernsehschauspieler Till Demtrøder hatte Prominente aus Musik, Fernsehen und dem Show- und Sportgeschäft dazu eingeladen. Sie lenkten ihre Wagen mit Husky-Gespannen über eine sechs Kilometer lange Rennstrecke am Strand zwischen Heringsdorf und Ahlbeck. Die Sieger sollten erst am Abend bekanntgegeben werden.

09. März 2019, 14:13 Uhr

Außerdem gingen professionelle Teams mit rund 400 Schlittenhunden an den Start. Die Wettkämpfe werden am Sonntag fortgesetzt. Nach den Rennen baten die Prominenten die Zuschauer um Spenden für die Welthungerhilfe. Im Vorjahr kamen etwa 100 000 Euro zusammen, 40 000 Besucher waren gezählt worden.