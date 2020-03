Gesundheit : Baltic-Lights-Absage: Landkreis gibt Veranstaltern Hinweise

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will Veranstaltern eine Richtlinie zum Umgang mit dem neuartigen Coronavirus an die Hand geben. Gesundheits-, Rechts- und Ordnungsamt würden die Empfehlungen in den kommenden Tagen ausarbeiten, sagte Landrat Michael Sack (CDU) am Montag in Greifswald. Veranstalter sollen Hinweise bekommen, wann sie ihre Vorbereitungen einstellen sollten, um nicht unnötig Geld auszugeben.

von dpa

09. März 2020, 12:09 Uhr

Am vergangenen Freitag war das Schlittenhunderennen Baltic Lights auf der Insel Usedom wenige Stunden vor der Eröffnung abgesagt worden. Der Veranstalter, der bis zu 60 000 Besucher erwartet hatte, kritisierte, dass bei Veranstaltungen mit unterschiedlichem Maß gemessen werde. So dürften Fußballspiele stattfinden. Die Auflagen für das Schlittenhunderennen seien so hoch gewesen, dass die Veranstalter dem nicht hätten gerecht werden können.