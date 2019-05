Kunst : «Baltic Art Weekend»: «Es gibt richtig was aufs Auge»

Zehn Galerien, drei Kunstvereine, Dutzende Künstler, Hunderte Kunstwerke: Mit diesen Zahlen lässt sich die Schau «Baltic Art Weekend» beschreiben, zu der die Kunsthalle Rostock einlädt.

09. Mai 2019, 14:11 Uhr

Die Kunsthalle Rostock ist an diesem Wochenende Schauplatz eines bislang einzigartigen Experiments. Im Rahmen des «Baltic Art Weekend» präsentieren zehn Galerien und drei Kunstvereine zeitgenössische Kunst und die dazugehörigen Künstler, sagte Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann am Donnerstag. Die Besucher könnten mit den Galeristen und den Künstlern ins Gespräch kommen und sich direkt über deren Arbeit austauschen. Im Schnitt würden die Galerien sechs Künstler präsentieren, die dann wieder minimum drei Arbeiten mitgebracht hätten. Neumann ging davon aus, dass «ein paar Hundert Kunstwerke» zu sehen sind.

Die Ausstellung gebe damit einen guten Überblick über die Kunst nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, es seien auch Künstler aus ganz Deutschland vertreten. Es sei mit den Galeristen vereinbart worden, dass jeder von ihnen einen Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern dabei haben müsse. Wie die Kunstwerke präsentiert werden, liege allein in den Händen der Galeristen. Im Unterschied zu den üblichen Ausstellungen in der Kunsthalle könnten die ausgestellten Kunstwerke auch gekauft werden. «Die Künstler leben davon.» Die «Baltic Art Weekend» sei also auch eine Schau der Kunstwirtschaft, deshalb werde sie auch vom Wirtschaftsministerium finanziell unterstützt.