Notfälle : Bahnstrecken Hamburg-Berlin und Schwerin-Rostock gesperrt

Die Bahnstrecken von Hamburg nach Berlin und Schwerin nach Rostock sind am Donnerstagabend vorübergehend komplett gesperrt worden. Grund war ein Notarzteinsatz in Hamburg-Bergedorf. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet. Ein Gleis sei wieder freigegeben, erklärte ein Bahnsprecher am späten Abend. Die Züge führen wieder, es könne aber noch zu Verspätungen kommen.

von dpa

08. August 2019, 21:27 Uhr

Während der Komplettsperrung waren die Halte in Büchen, Ludwigslust und Wittenberge entfallen - die umgeleiteten Züge verspäteten sich nach Angaben der Deutschen Bahn um etwa 45 bis 60 Minuten.

Auch der gesamte S-Bahn-Verkehr im Bereich Bergedorf wurde vorübergehend eingestellt. Ab 20.30 Uhr fuhren die S-Bahnen nach Angaben des Bahn-Sprechers wieder.