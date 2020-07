Soziales : Bahnhofsmission in MV nun in ökumenischer Verantwortung

Um Bahnreisende in Schwerin kümmern sich die Sozialwerke der beiden christlichen Kirchen nun gemeinsam. Wie der Caritasverband für das Erzbistum Hamburg am Mittwoch mitteilte, ist seit Anfang Juli auch das Sozialwerk der katholischen Kirche an Mecklenburg-Vorpommerns einziger Bahnhofsmission beteiligt. Schon 2014 habe es Pläne gegeben, am Schweriner Hauptbahnhof ein ökumenisches Angebot zu schaffen. Doch sei die Mission in der Landeshauptstadt bislang in alleiniger Trägerschaft der evangelischen Diakonie gewesen. «Gemeinsam wird nun der Dienst für Reisende und Gäste am Bahnhof mit den Ehrenamtlichen im ökumenischen Verbund fortgesetzt», heißt es in der Mitteilung.

von dpa

15. Juli 2020, 14:45 Uhr