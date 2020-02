Wetter : Bahn fährt wieder: Nur auf einer Strecke noch Bäume

Nach dem Durchzug des Sturmtiefs «Sabine» hat sich der Zugverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wieder normalisiert. Wie die Deutsche Bahn AG am Montag mitteilte, ist auch der Fernverkehr wieder angelaufen. Da es aber in anderen Bundesländern noch Probleme gebe, sollten sich Reisende rechtzeitig über ihre Züge und Routen informieren. Die Fahrkarten blieben bis zum 18. Februar gültig. Im Nordosten gebe es nur noch auf der Strecke Stralsund-Neubrandenburg-Neustrelitz-Berlin-Elsterwerda Schwierigkeiten. Hier müssten zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz noch Bäume und Äste weggeräumt werden. Für die Züge zwischen Berlin, Waren und Rostock entfalle wegen einer Umleitung der Halt in Güstrow.

von dpa

10. Februar 2020, 11:25 Uhr