Verkehr : Bahn-Einschränkungen auf Strecken vom Nordosten nach Berlin

Kunden der Deutschen Bahn müssen zwischen Rügen, Rostock und Berlin derzeit eine Vielzahl von Einschränkungen in Kauf nehmen. Wie die Bahn am Montag auf ihrer Internetseite mitteilte, sind fast alle Hauptstrecken im Nordosten von Baustellen und Schienenersatzverkehr betroffen. So müssen Bahnkunden von Rostock und Stralsund nach Berlin auf jeden Fall in Oranienburg in die S-Bahn umsteigen, oder ab Pasewalk nach Süden Busse nutzen. Zuletzt wurde in der Nacht zu Montag der Bahnverkehr von und nach Rügen eingestellt, wo Fahrgäste nun für drei Wochen wegen Gleiserneuerungen Busse nutzen müssen.