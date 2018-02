Umwelt : Bäume im Nationalpark Jasmund auf Rügen werden gefällt

Im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen werden in den kommenden Wochen hunderte Bäume gefällt. Die Fällarbeiten an der Stadtkante von Sassnitz und der Landstraße 303 erfolgten im Zuge der vorbeugenden Verkehrssicherung, wie die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mitteilte. An der Stadtkante von Sassnitz werden rund 150 Bäume fallen. An der Landstraße werde über mehrere Kilometer auf den Flächen rechts und links der Fahrbahn der Bestand so ausgelichtet, dass ein stabiler Waldsaum entstehen könne, hieß es. Die Arbeiten, die noch im März abgeschlossen sein sollen, erfolgten mit Augenmaß, hieß es.

von dpa

15. Februar 2018, 14:30 Uhr

Bereits im vergangenen Jahr waren rund 300 Bäume an der Stadtgrenze zu Sassnitz im Zuge der Verkehrssicherung gefällt worden. Diese Arbeiten betrafen vor allem Bäume mit Pilzbefall, abgestorbene oder beschädigte Bäume.