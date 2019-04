Tiere : Bärenwald trauert um seinen ersten Bewohner

Trauer im Bärenwald Müritz: Der Braunbär Lothar, der 2006 als erster Bär nach Stuer kam, musste eingeschläfert werden, wie die Tierschutzstiftung Vier Pfoten am Donnerstag mitteilte. Der 29 Jahre alte Bär hatte unter anderem einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule und eine hochgradige Hüftgelenksarthrose, erläuterte der Veterinärmediziner Marc Gölkel vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin. Nach der Untersuchung sei daher die Entscheidung gefallen, ihn von seinem Leid zu erlösen.

von dpa

18. April 2019, 13:25 Uhr

Lothar war mit seiner Schwester Sindi aus dem Schwarzwaldpark Löffingen in das Schutzzentrum in Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Er gehörte dort zu den größten Bären: Aufgerichtet erreichte er eine Höhe von 2,10 Metern.