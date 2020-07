Freizeit : Badelatschen lösen Polizeieinsatz aus

Einsame Badelatschen haben am Tollensesee bei Alt Rehse (Mecklenburgische Seenplatte) eine größere Suchaktion der Polizei ausgelöst. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Ein Passant hatte die Schuhe und Autoschlüssel am Donnerstagabend an der Badestelle gefunden und die Beamten alarmiert, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Anlass war, dass der Passant einen Notfall vermutete, weil er eine Stunde lang niemanden gesehen und auch keinen Schwimmer auf dem See bemerkt hatte.

von dpa

03. Juli 2020, 09:32 Uhr