Umwelt : Backhaus zu Nitrat: Bauern müssen effektiver düngen

Mecklenburg-Vorpommerns Bauern sind nach Ansicht von Agrarminister Till Backhaus (SPD) zwar nicht allein für hohe Nitratwerte im Grundwasser verantwortlich - müssen aber trotzdem noch effektiver düngen. Daran komme die Agrarbranche nicht vorbei, sagte Backhaus am Mittwoch vor rund 700 Bauern und Forschern beim Dünge- und Bodentag in Linstow (Landkreis Rostock). Im Nordosten weise knapp ein Fünftel der 53 sogenannten ersten Grundwasserleiter zu hohe Nitratwerte auf. Dieses Wasser sei zwischen 5 und 30 Jahre alt.

von dpa

05. Februar 2020, 11:39 Uhr

Diese belasteten Gebiete liegen vor allem in Nordwestmecklenburg, Teilen der Landkreise Rostock sowie Vorpommern-Rügen. «Damit ist der Handlungsbedarf hier aber längst nicht so massiv wie in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.» Damit die Belastung sinkt, will Backhaus Landwirte aus «roten Gebieten» unter anderem verpflichten, an Dünge-Schulungen teilzunehmen. Trinkwasser sei nicht gefährdet, da es aus dem tieferen sogenannten zweiten Grundwasserleiter kommt.