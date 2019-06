Brände : Backhaus will gepanzerte Löschfahrzeuge auch für MV

Im Hitzesommer 2018 hielten Großbrände in munitionsbelasteten Wäldern die Feuerwehren in Atem - und vom Brandort fern. Löschpanzer mussten zur Hilfe geholt werden. Aus Brandenburg. Nun brennt es wieder. Agrarminister Till Backhaus sieht Handlungsbedarf.

von dpa

26. Juni 2019, 15:11 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist nach Ansicht von Umwelt- und Agrarminister Till Backhaus (SPD) völlig unzureichend auf Waldbrände in munitionsbelasteten Gebieten vorbereitet. Die ausgedehnten Brände auf früheren Truppenübungsplätzen im Vorjahr hätten das Ausmaß der Gefahren deutlich gemacht. «Ohne Löschpanzer werden wir das Problem nicht gelöst bekommen», betonte der Minister am Mittwoch bei einem Besuch in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim). Allerdings sehe er den Bund finanziell maßgeblich in der Pflicht. Schließlich sei das Land nicht Verursacher der Munitionsbelastungen.

Am Rande des früheren Truppenübungsplatzes bei Lübtheen war am Dienstag ein Feuer ausgebrochen, bei dem es laut Feuerwehr auch zur Detonation von im Boden liegender Munition kam. Betroffen war ein Karree von 30 Hektar, auf 6 Hektar davon habe Feuer gelodert. Der Brand sei am Boden geblieben und habe unter anderem durch die Wässerung von Schutzstreifen unter Kontrolle gebracht werden können. Doch könne wegen der anhaltenden Hitze und möglicherweise auffrischendem Wind noch keine vollständige Entwarnung gegeben werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Man sei vorbereitet, zur Not die kleine Gemeinde Jessenitz-Werk zu evakuieren. Dort leben rund 200 Menschen.

Backhaus (SPD) sprach sich dafür aus, in der Region gepanzerte Löschfahrzeuge zu stationieren, die dann bei Bränden in den gefährlichen Waldgebieten zum Einsatz kommen sollen. «Es ist an der Zeit, das durchzusetzen», sagte er. Brandenburg verfügt über solche Fahrzeuge, die im Vorjahr auch schon bei zwei großen Waldbränden in Südwestmecklenburg zum Einsatz gekommen waren, aber teuer bezahlt werden mussten.

Nach Angaben des Ministers sind in Mecklenburg-Vorpommern 28 000 Hektar als hochgradig und weitere 45 000 Hektar als minderschwer munitionsbelastet eingestuft. Fachleute hätten auf früheren Truppenübungsplätzen bis zu 45,5 Tonnen Munition ermittelt. In solchen Gebieten könnten aus Sicherheitsgründe keine herkömmlichen Löschangriffe geführt werden. Für Feuerwehrleute gelte ein Sicherheitsabstand von 1000 Metern.

Aus diesem Grund hatte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Dienstagabend aus dem benachbarten Brandenburg auch zwei Löschpanzer an den Brandort beordert. Das Gebiet weise eine hohe Belastung mit Munition auf, die zum großen Teil aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stamme. Zudem hätten sich in unmittelbarer Nähe des Brandherdes ein Dorf und eine Fabrik befunden, auf deren Gelände große Gastanks stehen. «Mir war das ganze Ding zu heiß», begründete Sternberg den Einsatz der Löschpanzer. Die Kosten trage der Landkreis.

Den Angaben zufolge wird die Bestellung der Löschpanzer im Innenministerium als überzogen bewertet. Innenminister Lorenz Caffier (CDU), der ebenfalls in Lübtheen erwartet worden war, fehlte bei der Pressekonferenz.

Sternberg verwies auf die insgesamt unzureichende technische Ausstattung vieler Feuerwehren. Das habe sich auch nach den Erfahrungen des Hitzesommers 2018 nicht grundlegend verbessert. «Wir haben einfach zwölf Monate verloren», sagte er.

Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau verwies darauf, dass die Entscheidung über einen Landeszuschuss für den Kauf eines neuen Löschfahrzeugs im Ortsteil Lübbendorf auf den Herbst verschoben worden sei. Das alte Löschfahrzeug wurde nach Angaben Lindenaus jetzt vom TÜV wegen technischer Mängel stillgelegt. Der Ort musste im Vorjahr wegen eines großen Waldbrandes vorübergehend evakuiert werden.