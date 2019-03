Agrar : Backhaus stellt aktuellen Waldzustandsbericht vor

Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) stellt am heutigen Donnerstag (12.30 Uhr) im Forstamtsgebäude Blankenhagen östlich von Rostock den aktuellen Waldzustandsbericht vor. Im Vorjahr hatte der Minister noch darauf verwiesen, dass Mecklenburg-Vorpommern über die gesündesten Wälder in Deutschland verfüge. Die Wälder seien klimastabiler geworden.

von dpa

21. März 2019, 00:41 Uhr

Allerdings hat der trockene und heiße Sommer die Wälder gestresst. Waldbesitzer hatten über große Verluste geklagt und staatliche Hilfen gefordert. Solche Trockenperioden hinterließen gravierende und im Vergleich zur Landwirtschaft langfristige Schäden.

Am Donnerstagvormittag will Backhaus gemeinsam mit rund 30 Schülern in der Grundschule «Marlower Loris» im Kuhlrader Wald nahe Marlow Bäume pflanzen.