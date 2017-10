Landtag : Backhaus: Sofortprogramm gegen Afrikanische Schweinepest an

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Okt.2017 | 17:21 Uhr

Um die Afrikanische Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern zu verhindern, hat Agrarminister Till Backhaus (SPD) ein zwei Millionen Euro teures Sofortprogramm in Aussicht gestellt. Damit solle die drastische Reduzierung der Wildschweinbestände im Land unterstützt werden, sagte der Minister am Donnerstag im Landtag. Das Fleisch solle vermarktet werden. Im vergangenen Jagdjahr wurden Backhaus zufolge 60 700 Wildschweine erlegt. Er halte es für nötig, die Zahl auf bis zu 80 000 zu erhöhen. Ein Ausbruch der Seuche würde für Mecklenburg-Vorpommern einen wirtschaftlichen Verlust von einer Milliarde Euro im Jahr bedeuten. Es wäre das Aus für die rund 200 Betriebe mit 830 000 Schweinen, für den Schlachthof Teterow und die weiterverarbeitende Industrie, sagte der Minister. Mehr als 3700 Beschäftigte in 40 Betrieben würden ihren Job verlieren.