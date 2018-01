Agrar : Backhaus: Landwirtschaft muss ökologischer werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

11.Jan.2018

Verfügbare Acker- und Grünlandflächen in Deutschland würden immer knapper und trieben die Kauf- und Pachtpreise in die Höhe, sagte der Minister. «2015 haben die Kaufpreise für landwirtschaftliche Nutzflächen in Mecklenburg-Vorpommern erstmals den bundesweiten Durchschnitt überschritten. Damit hat Mecklenburg-Vorpommern die höchsten Preise der neuen Bundesländer.» Zugleich wachse das Verbraucherbewusstsein für ökologische Produkte, so Backhaus. Deshalb müsse die konventionelle Landwirtschaft ökologischer werden.