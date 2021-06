Agrar : Backhaus für beitragsfreies Essen in Kitas und Schulen

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat sich für eine beitragsfreie Schul- und Kitaverpflegung in ganz Deutschland ausgesprochen.

Schwerin | Damit solle eine ausgewogene und gesunde Ernährung aller Kinder sichergestellt und der Einsatz regionaler und möglichst ökologisch produzierter Lebensmittel unterstützt werden. „Um Fehlernährung mit ihren gravierenden gesundheitlichen Folgen vorzubeugen, benötigen wir zudem einen praktischen Ansatz in der Ernährungsbildung“, heißt es in einer am Diens...

